Un bioma delle nostre latitudini dominato da alberi decidui
La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Un bioma delle nostre latitudini dominato da alberi decidui' è 'Foresta Temperata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un bioma delle nostre latitudini dominato da alberi decidui
- Risposta: FORESTATEMPERATA
- Lunghezza: 16 lettere
- Schema parole: 7-9
- Vocali: 7
- Consonanti: 9
- Parole: 2
- Difficoltà: impegnativa
- Schema utile: FSATERA
- Inizia con: F
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Foresta Temperata? Una foresta temperata è un’area ricca di alberi decidui che cambiano fogliame con le stagioni. Questi boschi sono un habitat importante per molte specie e offrono paesaggi suggestivi, soprattutto in autunno quando le foglie si tingono di colori caldi e vivaci. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un bioma delle nostre latitudini dominato da alberi decidui: risposta da 16 lettere
In presenza della definizione "Un bioma delle nostre latitudini dominato da alberi decidui", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Foresta Temperata. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.