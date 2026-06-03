Un bioma delle nostre latitudini dominato da alberi decidui

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La soluzione di 16 lettere per la definizione 'Un bioma delle nostre latitudini dominato da alberi decidui' è 'Foresta Temperata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

F O R E S T A T E M P E R A T A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un bioma delle nostre latitudini dominato da alberi decidui

Un bioma delle nostre latitudini dominato da alberi decidui Risposta: FORESTATEMPERATA

Lunghezza: 16 lettere

16 lettere Schema parole: 7-9

7-9 Vocali: 7

7 Consonanti: 9

9 Parole: 2

2 Difficoltà: impegnativa

impegnativa Schema utile: F S A T E R A

Inizia con: F

F Finisce con: A

Perchè la soluzione è Foresta Temperata? Una foresta temperata è un’area ricca di alberi decidui che cambiano fogliame con le stagioni. Questi boschi sono un habitat importante per molte specie e offrono paesaggi suggestivi, soprattutto in autunno quando le foglie si tingono di colori caldi e vivaci. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un bioma delle nostre latitudini dominato da alberi decidui: risposta da 16 lettere

In presenza della definizione "Un bioma delle nostre latitudini dominato da alberi decidui", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Foresta Temperata. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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