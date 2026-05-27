Una zona priva di alberi
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una zona priva di alberi' è 'Radura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RADURA
Perchè la soluzione è Radura? Una radura è uno spazio aperto nel bosco, dove gli alberi sono assenti. È un luogo luminoso e tranquillo, spesso frequentato da animali e persone che cercano un momento di relax lontano dalla vegetazione folta. La sua presenza rende il paesaggio più vario e vivo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una zona priva di alberi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Radura
La soluzione associata alla definizione "Una zona priva di alberi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Radura'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una zona priva di alberi
- Risposta: RADURA
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: R_____
- Inizia con: R
- Finisce con: A
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Radura' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una zona priva di alberi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Una pianura arida priva di alberi Grandi alberi decidui Luogo pieno di alberi Priva di accento La zona con Vernazza e Manarola
Altre definizioni collegate
Con priva: Priva dei requisiti necessari
Con alberi: Boschi di alberi che danno samare