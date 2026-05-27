Una zona priva di alberi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una zona priva di alberi' è 'Radura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RADURA

Perchè la soluzione è Radura? Una radura è uno spazio aperto nel bosco, dove gli alberi sono assenti. È un luogo luminoso e tranquillo, spesso frequentato da animali e persone che cercano un momento di relax lontano dalla vegetazione folta. La sua presenza rende il paesaggio più vario e vivo. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una zona priva di alberi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Radura

La soluzione associata alla definizione "Una zona priva di alberi" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Radura'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Una zona priva di alberi

Una zona priva di alberi Risposta: RADURA

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: R_____

R_____ Inizia con: R

R Finisce con: A

Le 6 lettere della soluzione

R Roma A Ancona D Domodossola U Udine R Roma A Ancona

La soluzione 'Radura' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una zona priva di alberi". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.