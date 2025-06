Studia alberi ma non è un botanico nei cruciverba: la soluzione è Genealogista

GENEALOGISTA

Curiosità e Significato di Genealogista

Perché la soluzione è Genealogista? Un genealogista è una persona che studia le origini e le storie delle famiglie, ricercando antichi legami e ascendenti. Non è un botanico, anche se il suo nome richiama gli alberi, perché si occupa delle linee familiari e delle radici di ciascuno. È un esperto nel tracciare la storia personale e familiare, aiutando a scoprire le proprie origini profonde.

Come si scrive la soluzione Genealogista

