Studia i mali dell età

Home / Soluzioni Cruciverba / Studia i mali dell età

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Studia i mali dell età' è 'Gerontologo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GERONTOLOGO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Studia i mali dell età" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Studia i mali dell età". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Gerontologo? Un professionista che si dedica a comprendere e affrontare le problematiche legate alla crescita e al naturale invecchiamento delle persone. Questo esperto analizza le condizioni di salute, le sfide sociali e psicologiche che emergono in età avanzata, offrendo supporto e strategie per migliorare la qualità della vita degli anziani. La sua attività si concentra anche sulla prevenzione e sulla promozione di un invecchiamento attivo e sereno. La sua competenza rappresenta un punto di riferimento nel settore sanitario e sociale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Studia i mali dell età nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Gerontologo

La definizione "Studia i mali dell età" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Studia i mali dell età" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Gerontologo:

G Genova E Empoli R Roma O Otranto N Napoli T Torino O Otranto L Livorno O Otranto G Genova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Studia i mali dell età" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La scienza che studia le proprietà dell ariaGli uomini dell età della pietraUna tomba dell età della pietraL Età che inizia con la scoperta dell AmericaStudia i problemi dell ereditarietà