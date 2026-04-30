Scienza che studia le cause e la natura delle malattie

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Scienza che studia le cause e la natura delle malattie' è 'Patologia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATOLOGIA

Perché la soluzione è Patologia? La parola patologia si riferisce a una disciplina medica che si occupa di analizzare le cause e la natura delle malattie. Essa si concentra sullo studio dei processi patologici che avvengono all’interno dell’organismo, permettendo di comprendere come si sviluppano le varie condizioni morbose. La patologia utilizza metodi di analisi e diagnosi per identificare i cambiamenti cellulari e tissutali associati alle diverse patologie. Questa scienza costituisce un pilastro fondamentale nel campo della medicina clinica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Scienza che studia le cause e la natura delle malattie". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Scienza che studia le cause e la natura delle malattie nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Patologia

La definizione "Scienza che studia le cause e la natura delle malattie" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Scienza che studia le cause e la natura delle malattie" conferma che la soluzione 'Patologia' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Patologia

P Padova A Ancona T Torino O Otranto L Livorno O Otranto G Genova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Scienza che studia le cause e la natura delle malattie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Patologia' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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