Fa sparire ma non guarisce la calvizie

Vito Manzione | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fa sparire ma non guarisce la calvizie' è 'Parrucca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PARRUCCA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Fa sparire ma non guarisce la calvizie
  • Risposta: PARRUCCA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    PRCA
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Parrucca? Una parrucca è un modo rapido per coprire la perdita di capelli senza risolvere il problema alla radice. Offre un aspetto diverso senza curare la calvizie, permettendo di sentirsi più sicuri senza interventi permanenti. È una scelta temporanea e versatile per cambiare look. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Fa sparire ma non guarisce la calvizie: risposta da 8 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Fa sparire ma non guarisce la calvizie" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Parrucca. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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