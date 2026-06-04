Fa sparire ma non guarisce la calvizie

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fa sparire ma non guarisce la calvizie' è 'Parrucca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

P A R R U C C A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Fa sparire ma non guarisce la calvizie

Fa sparire ma non guarisce la calvizie Risposta: PARRUCCA

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 3

3 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: P R C A

Inizia con: P

P Finisce con: A

Perchè la soluzione è Parrucca? Una parrucca è un modo rapido per coprire la perdita di capelli senza risolvere il problema alla radice. Offre un aspetto diverso senza curare la calvizie, permettendo di sentirsi più sicuri senza interventi permanenti. È una scelta temporanea e versatile per cambiare look. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Fa sparire ma non guarisce la calvizie: risposta da 8 lettere

Questa pagina è dedicata alla definizione "Fa sparire ma non guarisce la calvizie" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La risposta corretta è Parrucca. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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