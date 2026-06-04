Fa sparire ma non guarisce la calvizie
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fa sparire ma non guarisce la calvizie' è 'Parrucca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Fa sparire ma non guarisce la calvizie
- Risposta: PARRUCCA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 3
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: PRCA
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Parrucca? Una parrucca è un modo rapido per coprire la perdita di capelli senza risolvere il problema alla radice. Offre un aspetto diverso senza curare la calvizie, permettendo di sentirsi più sicuri senza interventi permanenti. È una scelta temporanea e versatile per cambiare look. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Fa sparire ma non guarisce la calvizie: risposta da 8 lettere
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