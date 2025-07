Per il calvo che non si rassegna nei cruciverba: la soluzione è Parrucca

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Per il calvo che non si rassegna' è 'Parrucca'.

PARRUCCA

Curiosità e Significato... La parola Parrucca è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Parrucca.

Perché la soluzione è Parrucca? Una parrucca è un copricapo fatto di capelli artificiali o naturali, usato per nascondere o coprire una calvizie. È spesso scelto per motivi estetici, teatrali o di costume, permettendo di cambiare look in modo semplice e veloce. In sostanza, la parrucca rappresenta un modo creativo per affrontare l’incertezza del calvo che non si rassegna, offrendo una soluzione di stile e divertimento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Lo dice chi si rassegnaSi alternano alle gioieSi studia prima di iniziare un viaggioLocalità dove si fanno i fanghiSi vizia al chiuso

Hai trovato la definizione "Per il calvo che non si rassegna" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

R Roma

R Roma

U Udine

C Como

C Como

A Ancona

