PANACEA

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 7 lettere Panacea: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Panacea? Panacea indica una soluzione universale che può curare o risolvere qualsiasi problema o malanno. Derivata dalla mitologia, rappresenta un rimedio miracoloso e senza limiti. Sebbene spesso usata in modo figurato, il termine sottolinea l’idea di un'aspirazione a trovare un’uscita definitiva a ogni difficoltà. In realtà, la vera saggezza sta nel ricercare approcci mirati e realistici, perché non esiste una panacea per tutto.

P Padova

A Ancona

N Napoli

A Ancona

C Como

E Empoli

A Ancona

