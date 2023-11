La definizione e la soluzione di: Guarisce imponendo le mani sulla parte malata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Guarisce imponendo le mani sulla parte malata

Gesù guarisce due ciechi e quindi un uomo muto a causa di un demonio: la persona guarita riprende a parlare, ma i farisei pensano che gesù guarisce per... La pranoterapia è una pratica di medicina alternativa che consiste nell'imposizione delle mani in corrispondenza della parte malata allo scopo di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 17 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Guarisce imponendo le mani sulla parte malata : guarisce; imponendo; mani; sulla; parte; malata; guarisce imponendo le mani; guarisce tutti i mali; Ti guarisce ... ma in altre parole; Parroco o suo aiutante che guarisce le anime; Guarisce imponendo le mani; Lo si ripete imponendo un alternativa; Portare via anche gli ultimi euro imponendo tante spese; Guarisce imponendo le mani ; Un gioco di mani ; Nuove mani di vernice; Si danno chiudendo le mani ; È portato a menare le mani ; Una perla sulla fronte dell atleta; Massaggio praticato facendo scorrere la mano sulla pelle; Rotella sulla quale scorre una cinghia; Trasferire le immagini sulla carta; Un docufilm del 2019 sulla vita e le opere di Michelangelo Merisi; Si pagano a parte ; Di quella leggera fa parte la corsa; La seconda parte della giornata; La parte dell albero che sostiene i rami; Alessandro Magno la conquistò in gran parte ;

Cerca altre Definizioni