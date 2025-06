Fa sparire la neve nei cruciverba: la soluzione è Scioglimento

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Fa sparire la neve' è 'Scioglimento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCIOGLIMENTO

Curiosità e Significato... La parola Scioglimento è una soluzione di 12 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scioglimento.

Perché la soluzione è Scioglimento? Scoglimento indica il processo di fusione della neve o del ghiaccio, che si trasforma in acqua grazie all'aumento delle temperature. È un termine spesso usato in ambito climatico e ambientale per descrivere il progressivo scioglimento delle calotte glaciali o delle nevi di alta quota. Questo fenomeno, naturale o causato dall'uomo, ha impatti importanti sul nostro pianeta e sul livello dei mari.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Fa sparire i nevaiA volte fa sparire il SoleFa sparire completamente il SoleNon fa star più nella pelleFa alzare i tifosi allo stadio

S Savona

C Como

I Imola

O Otranto

G Genova

L Livorno

I Imola

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

O T C M I S U Mostra soluzione



