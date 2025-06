Crozza la mette spesso quando fa le sue imitazioni nei cruciverba: la soluzione è Parrucca

Home / Soluzioni Cruciverba / Crozza la mette spesso quando fa le sue imitazioni

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Crozza la mette spesso quando fa le sue imitazioni' è 'Parrucca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARRUCCA

Curiosità e Significato di Parrucca

Non fermarti alla soluzione! Conosci Parrucca più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Parrucca.

Perché la soluzione è Parrucca? La parola parrucca indica un copricapo di capelli artificiali usato per cambiare aspetto o nascondere i propri. Spesso, viene indossata nelle imitazioni o spettacoli, come fa Crozza, per assumere l’aspetto di personaggi diversi. È un accessorio che permette di trasformarsi rapidamente e con effetto, rendendo più divertente e realistico il momento dell’imitazione. Insomma, la parrucca è il segreto di tanti comici e attori!

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Chioma... per attoriCapigliatura posticcia per travestimentiChi rimanda spesso o fa le ore piccoleMette spesso in imbarazzoPrende spesso cose non sue

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Parrucca

Se ti sei imbattuto nella definizione "Crozza la mette spesso quando fa le sue imitazioni", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

R Roma

R Roma

U Udine

C Como

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O I N G T A A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ANTILOGIA" ANTILOGIA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.