Sotterranee detto di tombe
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sotterranee detto di tombe' è 'Ipogee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Sotterranee detto di tombe
- Risposta: IPOGEE
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 4
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: IOE
- Inizia con: I
- Finisce con: E
Perchè la soluzione è Ipogee? Le ipogee sono antiche tombe scavate nella roccia, spesso nascoste tra le colline o nelle zone più remote. Questi luoghi misteriosi custodiscono ricordi di civiltà passate, offrendo uno sguardo affascinante sulla storia e le tradizioni di chi le ha costruite. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Sotterranee detto di tombe: risposta da 6 lettere
La definizione "Sotterranee detto di tombe" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Ipogee. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.