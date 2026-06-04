Sotterranee detto di tombe

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sotterranee detto di tombe' è 'Ipogee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

I P O G E E

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Sotterranee detto di tombe

Sotterranee detto di tombe Risposta: IPOGEE

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 4

4 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: I O E

Inizia con: I

I Finisce con: E

Perchè la soluzione è Ipogee? Le ipogee sono antiche tombe scavate nella roccia, spesso nascoste tra le colline o nelle zone più remote. Questi luoghi misteriosi custodiscono ricordi di civiltà passate, offrendo uno sguardo affascinante sulla storia e le tradizioni di chi le ha costruite. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sotterranee detto di tombe: risposta da 6 lettere

La definizione "Sotterranee detto di tombe" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Ipogee. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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