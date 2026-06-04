Sotterranee detto di tombe

Alessia Mogavero | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sotterranee detto di tombe' è 'Ipogee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

IPOGEE

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Sotterranee detto di tombe
  • Risposta: IPOGEE
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    IOE
  • Inizia con: I
  • Finisce con: E

Perchè la soluzione è Ipogee? Le ipogee sono antiche tombe scavate nella roccia, spesso nascoste tra le colline o nelle zone più remote. Questi luoghi misteriosi custodiscono ricordi di civiltà passate, offrendo uno sguardo affascinante sulla storia e le tradizioni di chi le ha costruite. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sotterranee detto di tombe: risposta da 6 lettere

La definizione "Sotterranee detto di tombe" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Ipogee. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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