Le tombe sotterranee egizie

Home / Soluzioni Cruciverba / Le tombe sotterranee egizie

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le tombe sotterranee egizie' è 'Ipogei'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IPOGEI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le tombe sotterranee egizie" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le tombe sotterranee egizie". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Ipogei? Gli ipogei sono strutture funebri sotterranee utilizzate dagli antichi egizi per seppellire faraoni e nobili. Questi ambienti erano riccamente decorati e contenevano oggetti di valore, rappresentando un passaggio importante nel viaggio verso l'aldilà. Gli ipogei riflettevano la religiosità e la cura per i riti funebri, testimonianza della civiltà avanzata dell'antico Egitto e delle sue credenze sulla vita dopo la morte.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Le tombe sotterranee egizie nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ipogei

Questa pagina è dedicata alla definizione "Le tombe sotterranee egizie" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le tombe sotterranee egizie" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ipogei:

I Imola P Padova O Otranto G Genova E Empoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le tombe sotterranee egizie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Tombe scavate sottoterraLe tombe sotterranee degli EgiziLe caratteristiche tombe sotterranee degli antichi EtruschiEbbero tombe grandioseLa più antica raccolta di formule funebri egizieSi depongono sulle tombe