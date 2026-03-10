Tombe poetiche

Home / Soluzioni Cruciverba / Tombe poetiche

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Tombe poetiche' è 'Avelli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVELLI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tombe poetiche" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tombe poetiche". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Avelli? Le tombe poetiche sono spazi dedicati alla memoria di poeti e scrittori, spesso situati in luoghi simbolici o suggestivi. Questi monumenti commemorativi celebrano la vita e le opere di figure letterarie, trasformando il loro ricordo in un punto di riflessione collettiva. Attraverso queste strutture si rende omaggio alla loro creatività e al loro contributo culturale. La cura e l’attenzione dedicata a tali luoghi testimoniano l’importanza di preservare il patrimonio artistico e letterario.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Tombe poetiche nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Avelli

Per risolvere la definizione "Tombe poetiche", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tombe poetiche" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Avelli:

A Ancona V Venezia E Empoli L Livorno L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tombe poetiche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Sentimentali e poeticheEbbero tombe grandioseStrofe poetichePreghiere poeticheDimenticanze poetiche