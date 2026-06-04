Sostanza naturale che favorisce il sonno
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sostanza naturale che favorisce il sonno' è 'Melatonina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Sostanza naturale che favorisce il sonno
- Risposta: MELATONINA
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 5
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MAIA
- Inizia con: M
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Melatonina? La melatonina è una sostanza naturale prodotta dal nostro corpo per aiutare a regolare il ciclo sonno-veglia. Quando il buio scende, i livelli aumentano, favorendo il rilassamento e facilitando il sonno. È un alleato importante per chi ha difficoltà ad addormentarsi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Sostanza naturale che favorisce il sonno: risposta da 10 lettere
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