Sostanza naturale che favorisce il sonno

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sostanza naturale che favorisce il sonno' è 'Melatonina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MELATONINA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Sostanza naturale che favorisce il sonno
  • Risposta: MELATONINA
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MAIA
  • Inizia con: M
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Melatonina? La melatonina è una sostanza naturale prodotta dal nostro corpo per aiutare a regolare il ciclo sonno-veglia. Quando il buio scende, i livelli aumentano, favorendo il rilassamento e facilitando il sonno. È un alleato importante per chi ha difficoltà ad addormentarsi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sostanza naturale che favorisce il sonno: risposta da 10 lettere

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