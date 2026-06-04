Sostanza naturale che favorisce il sonno

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sostanza naturale che favorisce il sonno' è 'Melatonina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M E L A T O N I N A

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Sostanza naturale che favorisce il sonno

Sostanza naturale che favorisce il sonno Risposta: MELATONINA

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 5

5 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M A I A

Inizia con: M

M Finisce con: A

Perchè la soluzione è Melatonina? La melatonina è una sostanza naturale prodotta dal nostro corpo per aiutare a regolare il ciclo sonno-veglia. Quando il buio scende, i livelli aumentano, favorendo il rilassamento e facilitando il sonno. È un alleato importante per chi ha difficoltà ad addormentarsi. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sostanza naturale che favorisce il sonno: risposta da 10 lettere

Per risolvere la definizione "Sostanza naturale che favorisce il sonno", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Melatonina. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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