Normale naturale per l organismo

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Normale naturale per l organismo' è 'Fisiologico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

FISIOLOGICO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Normale naturale per l organismo
  • Risposta: FISIOLOGICO
  • Lunghezza: 11 lettere
  • Schema parole: 11
  • Vocali: 6
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    FOGIO
  • Inizia con: F
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Fisiologico? Il termine fisiologico indica tutto ciò che è normale e naturale per il corpo umano. Si riferisce a processi e funzioni che avvengono senza interferenze, mantenendo l'equilibrio e il benessere generale. È il modo in cui il nostro organismo si mantiene in salute spontaneamente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Normale naturale per l organismo: risposta da 11 lettere

La soluzione associata alla definizione "Normale naturale per l organismo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Fisiologico. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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