Sostanza tossica sviluppata dai roghi di plastiche

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sostanza tossica sviluppata dai roghi di plastiche' è 'Diossina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIOSSINA

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Perché la soluzione è Diossina? La diossina è una sostanza tossica che si forma durante la combustione di materiali plastici, specialmente quando vengono bruciati in modo non controllato. Questa sostanza si diffonde nell'ambiente contaminando aria, acqua e suolo, e può accumularsi negli organismi viventi attraverso la catena alimentare. La presenza di diossina rappresenta un grave rischio per la salute umana e gli ecosistemi, richiedendo misure di prevenzione e bonifica adeguate per limitare l’esposizione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sostanza tossica sviluppata dai roghi di plastiche". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Sostanza tossica sviluppata dai roghi di plastiche nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Diossina

Quando la definizione "Sostanza tossica sviluppata dai roghi di plastiche" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sostanza tossica sviluppata dai roghi di plastiche" conferma che la soluzione 'Diossina' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Diossina

D Domodossola I Imola O Otranto S Savona S Savona I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sostanza tossica sviluppata dai roghi di plastiche" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Diossina' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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