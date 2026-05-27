Una potatura che favorisce l emissione di nuovi rami

Vito Manzione | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Una potatura che favorisce l emissione di nuovi rami' è 'Capitozzatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPITOZZATURA

Perchè la soluzione è Capitozzatura? La capitozzatura è una tecnica di potatura che stimola la crescita di nuovi rami, eliminando parti più vecchie o danneggiate dell’albero. Questo metodo aiuta a mantenere la pianta in buona salute e favorisce uno sviluppo più vigoroso e rigoglioso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una potatura che favorisce l emissione di nuovi rami nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Capitozzatura

La definizione "Una potatura che favorisce l emissione di nuovi rami" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Capitozzatura'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Una potatura che favorisce l emissione di nuovi rami
  • Risposta: CAPITOZZATURA
  • Lunghezza: 13 lettere
  • Schema parole: 13
  • Schema utile: C____________
  • Inizia con: C
  • Finisce con: A

Le 13 lettere della soluzione

C Como
A Ancona
P Padova
I Imola
T Torino
O Otranto
Z Zara
Z Zara
A Ancona
T Torino
U Udine
R Roma
A Ancona

La soluzione 'Capitozzatura' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una potatura che favorisce l emissione di nuovi rami". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La potatura dei rami più alti Rami legnosi di vite L emissione di luce dei neon Ha le radici lungo i rami Alberi delle savane dai rami spinosi 

Altre definizioni collegate

Con potatura: La potatura dei rami più alti 

Con favorisce: Favorisce il reato 

Con emissione: Diodo a emissione di luce 