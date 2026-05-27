Una potatura che favorisce l emissione di nuovi rami

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Una potatura che favorisce l emissione di nuovi rami' è 'Capitozzatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CAPITOZZATURA

Perchè la soluzione è Capitozzatura? La capitozzatura è una tecnica di potatura che stimola la crescita di nuovi rami, eliminando parti più vecchie o danneggiate dell’albero. Questo metodo aiuta a mantenere la pianta in buona salute e favorisce uno sviluppo più vigoroso e rigoglioso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Una potatura che favorisce l emissione di nuovi rami nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Capitozzatura

La definizione "Una potatura che favorisce l emissione di nuovi rami" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Capitozzatura'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Una potatura che favorisce l emissione di nuovi rami

Una potatura che favorisce l emissione di nuovi rami Risposta: CAPITOZZATURA

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 13

13 Schema utile: C____________

C____________ Inizia con: C

C Finisce con: A

Le 13 lettere della soluzione

C Como A Ancona P Padova I Imola T Torino O Otranto Z Zara Z Zara A Ancona T Torino U Udine R Roma A Ancona

La soluzione 'Capitozzatura' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una potatura che favorisce l emissione di nuovi rami". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.