Una potatura che favorisce l emissione di nuovi rami
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Una potatura che favorisce l emissione di nuovi rami' è 'Capitozzatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: CAPITOZZATURA
Perchè la soluzione è Capitozzatura? La capitozzatura è una tecnica di potatura che stimola la crescita di nuovi rami, eliminando parti più vecchie o danneggiate dell’albero. Questo metodo aiuta a mantenere la pianta in buona salute e favorisce uno sviluppo più vigoroso e rigoglioso. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Una potatura che favorisce l emissione di nuovi rami nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Capitozzatura
La definizione "Una potatura che favorisce l emissione di nuovi rami" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Capitozzatura'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Una potatura che favorisce l emissione di nuovi rami
- Risposta: CAPITOZZATURA
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 13
- Schema utile: C____________
- Inizia con: C
- Finisce con: A
Le 13 lettere della soluzione
La soluzione 'Capitozzatura' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Una potatura che favorisce l emissione di nuovi rami". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La potatura dei rami più alti Rami legnosi di vite L emissione di luce dei neon Ha le radici lungo i rami Alberi delle savane dai rami spinosi
Altre definizioni collegate
Con potatura: La potatura dei rami più alti
Con favorisce: Favorisce il reato
Con emissione: Diodo a emissione di luce