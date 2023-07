L ormone che ci permette di dormire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ormone che ci permette di dormire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : MELATONINA

Significato/Curiosita : L ormone che ci permette di dormire

Tanto vicino a quelli che controllano le palpebre che queste iniziano ad apparire "pesanti". le ghiandole secernono un ormone che favorisce il sonno e... Ricercatori coniarono il nome melatonina. verso la metà degli anni settanta, lynch et al. dimostrarono che la produzione di melatonina da parte della ghiandola... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 8 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : L ormone che ci permette di dormire : ormone; permette; dormire; L ormone carente ai diabetici; ormone medicinale antinfiammatorio per le allergie; ormone che regola i livelli di glucosio; Un ormone usato in farmacia; permette l articolazione della gamba; Il senso che ci permette di sentire; Un muscolo che permette flessione e intrarotazione; permette di scaricare i nervi; Quello 14 permette di datare materiali organici; S indossano per dormire ; Vogliono spesso andarci a dormire i bambini; Il giorno in cui molti ne approfittano per dormire di più; Alcuni se la preparano prima di dormire ; e è chi se la prepara prima di dormire ;

