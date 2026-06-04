Sentito ascoltato

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sentito ascoltato' è 'Udito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

U D I T O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Sentito ascoltato

Sentito ascoltato Risposta: UDITO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Vocali: 3

3 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: U I O

Inizia con: U

U Finisce con: O

Perchè la soluzione è Udito? Sentito ascoltato è ciò che si percepisce attraverso il senso dell'udito, come un suono o una parola che arriva alle orecchie. È un’esperienza sensoriale che ci permette di capire e riconoscere ciò che viene trasmesso, creando un collegamento tra ciò che si sente e ciò che si comprende. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Sentito ascoltato: risposta da 5 lettere

La definizione "Sentito ascoltato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Udito. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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