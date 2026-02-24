La facoltà di sentire

SOLUZIONE: UDITO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La facoltà di sentire" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La facoltà di sentire". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogevero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Udito? L’udito rappresenta uno dei sensi fondamentali che permettono all’essere umano di percepire i suoni provenienti dall’ambiente circostante. Attraverso questa capacità, si possono distinguere voci, musica, rumori e altri stimoli acustici, facilitando la comunicazione e l’interazione sociale. La sensibilità di questa funzione consente di riconoscere le diverse tonalità e intensità, contribuendo alla percezione del mondo in modo più completo. La capacità di ascolto arricchisce l’esperienza quotidiana e rafforza i legami tra le persone.

Quando la definizione "La facoltà di sentire" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La facoltà di sentire" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Udito:

U Udine D Domodossola I Imola T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La facoltà di sentire" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

