Dire ad altri cosa si è sentito - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : RIFERIRE

Qualsiasi azione o cosa malfatta. il modo di dire è pressappoco l'equivalente dell'espressione alla carlona. accendere una candela al diavolo e una alla madonna... Sono stato a fa' delle merende co' i' pacciani, no» e che non sapeva riferire nient'altro. la reticenza di vanni assunse toni esasperati quando, interrogato... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

