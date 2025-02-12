Giornalista il cui parere viene molto ascoltato

Home / Soluzioni Cruciverba / Giornalista il cui parere viene molto ascoltato

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Giornalista il cui parere viene molto ascoltato' è 'Opinion Leader'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OPINION LEADER

Perché la soluzione è Opinion Leader? Un opinion leader è una persona il cui parere viene molto considerato e influente nel suo ambito. La sua capacità di guidare le opinioni pubbliche lo rende un punto di riferimento per molti. Grazie alla sua credibilità, può influenzare scelte e tendenze. La sua autorevolezza deriva dalla competenza, dall’esperienza e dal rispetto che ha nel suo settore.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Giornalista il cui parere viene molto ascoltato" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Giornalista il cui parere viene molto ascoltato". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Giornalista il cui parere viene molto ascoltato nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Opinion Leader

La definizione "Giornalista il cui parere viene molto ascoltato" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Giornalista il cui parere viene molto ascoltato" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Opinion Leader:

O Otranto P Padova I Imola N Napoli I Imola O Otranto N Napoli L Livorno E Empoli A Ancona D Domodossola E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Giornalista il cui parere viene molto ascoltato" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Esercita un influenza determinante sulla societàIl creditore a cui viene assegnato un nuovo debitoreUn medicinale la cui azione è molto efficace e precisaGiornalista i cui pareri hanno notevole pesoIl re le cui vittorie erano molto gravoseStato in cui viene colto chi commette un reato