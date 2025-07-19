Uno dei cinque sensi

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Uno dei cinque sensi' è 'Udito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UDITO

Perchè la soluzione è Udito? L'udito ci permette di percepire suoni e voci intorno a noi. È fondamentale per comunicare e comprendere l'ambiente, ascoltando musica, parole o rumori vari. Grazie a questo senso, possiamo cogliere sfumature e emozioni che altrimenti ci sfuggirebbero. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Uno dei cinque sensi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Udito

La definizione "Uno dei cinque sensi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Udito'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Uno dei cinque sensi

Uno dei cinque sensi Risposta: UDITO

Lunghezza: 5 lettere

5 lettere Schema parole: 5

5 Schema utile: U____

U____ Inizia con: U

U Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

U Udine D Domodossola I Imola T Torino O Otranto

La soluzione 'Udito' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uno dei cinque sensi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.