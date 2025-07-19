Uno dei cinque sensi

Luca Bianchi | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Uno dei cinque sensi' è 'Udito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: UDITO

Perchè la soluzione è Udito? L'udito ci permette di percepire suoni e voci intorno a noi. È fondamentale per comunicare e comprendere l'ambiente, ascoltando musica, parole o rumori vari. Grazie a questo senso, possiamo cogliere sfumature e emozioni che altrimenti ci sfuggirebbero. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Uno dei cinque sensi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Udito

La definizione "Uno dei cinque sensi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Udito'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Uno dei cinque sensi
  • Risposta: UDITO
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: U____
  • Inizia con: U
  • Finisce con: O

Le 5 lettere della soluzione

U Udine
D Domodossola
I Imola
T Torino
O Otranto

La soluzione 'Udito' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Uno dei cinque sensi". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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