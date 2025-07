Scoppio sentito a chilometri di distanza nei cruciverba: la soluzione è Esplosione

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Scoppio sentito a chilometri di distanza' è 'Esplosione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ESPLOSIONE

Curiosità e Significato di Esplosione

La soluzione Esplosione di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Esplosione per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Esplosione? Esplosione indica un fenomeno in cui qualcosa si rompe o si espande violentemente, spesso producendo un forte rumore e una grande energia. Può riferirsi a un incidente, a un fuoco d'artificio o a un'esplosione naturale come un vulcano. La parola richiama l'idea di un evento improvviso e potente che si percepisce anche a distanza, come un forte scoppio udibile da lontano.

Come si scrive la soluzione Esplosione

Se "Scoppio sentito a chilometri di distanza" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

S Savona

P Padova

L Livorno

O Otranto

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

