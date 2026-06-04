Il sale per l acqua della pasta
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il sale per l acqua della pasta' è 'Grosso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Il sale per l acqua della pasta
- Risposta: GROSSO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 2
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: GOO
- Inizia con: G
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Grosso? Il sale grosso per l'acqua della pasta aggiunge sapore e aiuta a insaporire il piatto. Si preferisce usare questo tipo di sale perché si dissolve lentamente, permettendo di ottenere una cottura più uniforme e un gusto più deciso. È un ingrediente fondamentale in cucina. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il sale per l acqua della pasta: risposta da 6 lettere
In presenza della definizione "Il sale per l acqua della pasta", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Grosso. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.