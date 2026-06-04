Il sale per l acqua della pasta

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il sale per l acqua della pasta' è 'Grosso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

G R O S S O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Il sale per l acqua della pasta

Il sale per l acqua della pasta Risposta: GROSSO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 2

2 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: G O O

Inizia con: G

G Finisce con: O

Perchè la soluzione è Grosso? Il sale grosso per l'acqua della pasta aggiunge sapore e aiuta a insaporire il piatto. Si preferisce usare questo tipo di sale perché si dissolve lentamente, permettendo di ottenere una cottura più uniforme e un gusto più deciso. È un ingrediente fondamentale in cucina. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il sale per l acqua della pasta: risposta da 6 lettere

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