Il sale per l acqua della pasta

Vito Manzione | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il sale per l acqua della pasta' è 'Grosso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

GROSSO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Il sale per l acqua della pasta
  • Risposta: GROSSO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    GOO
  • Inizia con: G
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Grosso? Il sale grosso per l'acqua della pasta aggiunge sapore e aiuta a insaporire il piatto. Si preferisce usare questo tipo di sale perché si dissolve lentamente, permettendo di ottenere una cottura più uniforme e un gusto più deciso. È un ingrediente fondamentale in cucina. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il sale per l acqua della pasta: risposta da 6 lettere

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