La Soluzione ♚ Sale privo d acqua

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ANIDRO

Curiosità su Sale privo d acqua: Condizioni di salinità dell'acqua di mare, l'acqua congela a circa -1,9 °c. il ghiaccio che si forma è sostanzialmente privo di sale (per cui presenta una... Il termine anidro (dal greco d, senza acqua) viene utilizzato per indicare un composto o una sostanza privi di acqua, indipendentemente dallo stato fisico. In genere si riferisce a quelle sostanze chimiche che hanno subito un processo di essiccamento o che hanno perso acqua di cristallizzazione. I composti e le sostanze anidre sono generalmente igroscopiche e tendono ad assorbire acqua; è necessario quindi conservarle in contenitori a chiusura ermetica in modo che non vengano a contatto con l'umidità presente nell'atmosfera.

