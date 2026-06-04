Reduci da molte battaglie

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Reduci da molte battaglie' è 'Veterani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

VETERANI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Reduci da molte battaglie
  • Risposta: VETERANI
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    VEAI
  • Inizia con: V
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Veterani? I veterani sono persone che hanno affrontato numerose sfide e difficoltà durante le loro esperienze. Hanno vissuto momenti intensi e spesso portano con sé ricordi di battaglie e sacrifici. La loro presenza ricorda il valore e il coraggio dimostrati nel corso degli anni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Reduci da molte battaglie: risposta da 8 lettere

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