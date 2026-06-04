Reduci da molte battaglie

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Reduci da molte battaglie' è 'Veterani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

V E T E R A N I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Reduci da molte battaglie

Reduci da molte battaglie Risposta: VETERANI

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Vocali: 4

4 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: V E A I

Inizia con: V

V Finisce con: I

Perchè la soluzione è Veterani? I veterani sono persone che hanno affrontato numerose sfide e difficoltà durante le loro esperienze. Hanno vissuto momenti intensi e spesso portano con sé ricordi di battaglie e sacrifici. La loro presenza ricorda il valore e il coraggio dimostrati nel corso degli anni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Reduci da molte battaglie: risposta da 8 lettere

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