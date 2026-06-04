Reduci da molte battaglie
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Reduci da molte battaglie' è 'Veterani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Reduci da molte battaglie
- Risposta: VETERANI
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Vocali: 4
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: VEAI
- Inizia con: V
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Veterani? I veterani sono persone che hanno affrontato numerose sfide e difficoltà durante le loro esperienze. Hanno vissuto momenti intensi e spesso portano con sé ricordi di battaglie e sacrifici. La loro presenza ricorda il valore e il coraggio dimostrati nel corso degli anni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Reduci da molte battaglie: risposta da 8 lettere
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