Lo sono molte aziende di Biella

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo sono molte aziende di Biella' è 'Laniere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LANIERE

Perchè la soluzione è Laniere? A Biella ci sono molte aziende chiamate LANIERE, specializzate nella produzione di tessuti di alta qualità. Queste realtà si distinguono per l’artigianalità e l’attenzione ai dettagli, mantenendo vive tradizioni antiche e contribuendo a far conoscere il nome della città nel mondo della moda. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo sono molte aziende di Biella nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Laniere

Quando la definizione "Lo sono molte aziende di Biella" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Laniere'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Lo sono molte aziende di Biella

Lo sono molte aziende di Biella Risposta: LANIERE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: L______

L______ Inizia con: L

L Finisce con: E

Le 7 lettere della soluzione

L Livorno A Ancona N Napoli I Imola E Empoli R Roma E Empoli

La soluzione 'Laniere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono molte aziende di Biella". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.