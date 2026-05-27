Lo sono molte aziende di Biella
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SOLUZIONE: LANIERE
Perchè la soluzione è Laniere? A Biella ci sono molte aziende chiamate LANIERE, specializzate nella produzione di tessuti di alta qualità. Queste realtà si distinguono per l’artigianalità e l’attenzione ai dettagli, mantenendo vive tradizioni antiche e contribuendo a far conoscere il nome della città nel mondo della moda. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lo sono molte aziende di Biella nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Laniere
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Lo sono molte aziende di Biella
- Risposta: LANIERE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: L______
- Inizia con: L
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Laniere' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Lo sono molte aziende di Biella". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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