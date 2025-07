I più anziani nel lavoro nei cruciverba: la soluzione è Veterani

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I più anziani nel lavoro' è 'Veterani'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VETERANI

Curiosità e Significato di Veterani

Vuoi sapere di più su Veterani? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Veterani.

Perché la soluzione è Veterani? Veterani indica le persone più esperte e di lunga esperienza in un settore o lavoro. Sono coloro che, grazie agli anni di attività, hanno maturato competenze e conoscenze approfondite. Spesso vengono considerati punti di riferimento e mentori per i colleghi più giovani. In sintesi, i veterani rappresentano la saggezza e il valore dell’esperienza sul campo.

Come si scrive la soluzione Veterani

Hai trovato la definizione "I più anziani nel lavoro" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

E Empoli

T Torino

E Empoli

R Roma

A Ancona

N Napoli

I Imola

