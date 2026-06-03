Precedeva molte date
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Precedeva molte date' è 'Addi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Precedeva molte date
- Risposta: ADDI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: ADI
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Addi? Addi è un termine che si usava spesso prima di molte date importanti, segnando momenti di passaggio o ricorrenze. La sua presenza nelle cronache antiche aiuta a comprendere come si organizzavano le celebrazioni e i ricordi collettivi nel passato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Precedeva molte date: risposta da 4 lettere
In presenza della definizione "Precedeva molte date", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Addi. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.