Precedeva molte date

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Precedeva molte date' è 'Addi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ADDI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Precedeva molte date
  • Risposta: ADDI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    ADI
  • Inizia con: A
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Addi? Addi è un termine che si usava spesso prima di molte date importanti, segnando momenti di passaggio o ricorrenze. La sua presenza nelle cronache antiche aiuta a comprendere come si organizzavano le celebrazioni e i ricordi collettivi nel passato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Precedeva molte date: risposta da 4 lettere

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