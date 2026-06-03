Precedeva molte date

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Precedeva molte date' è 'Addi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

A D D I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Precedeva molte date

Precedeva molte date Risposta: ADDI

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: A D I

Inizia con: A

A Finisce con: I

Perchè la soluzione è Addi? Addi è un termine che si usava spesso prima di molte date importanti, segnando momenti di passaggio o ricorrenze. La sua presenza nelle cronache antiche aiuta a comprendere come si organizzavano le celebrazioni e i ricordi collettivi nel passato. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Precedeva molte date: risposta da 4 lettere

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