Li ha presi la suora

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Li ha presi la suora' è 'Voti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

V O T I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Li ha presi la suora

Li ha presi la suora Risposta: VOTI

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: V T I

Inizia con: V

V Finisce con: I

Perchè la soluzione è Voti? La suora ha preso i voti e si è impegnata a seguire una vita dedicata agli altri. Con determinazione, ha scelto di vivere secondo principi di fede e dedizione, lasciando alle spalle il passato per un cammino di servizio e spiritualità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Li ha presi la suora: risposta da 4 lettere

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