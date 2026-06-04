Li ha presi la suora
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Li ha presi la suora' è 'Voti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Li ha presi la suora
- Risposta: VOTI
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: VTI
- Inizia con: V
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Voti? La suora ha preso i voti e si è impegnata a seguire una vita dedicata agli altri. Con determinazione, ha scelto di vivere secondo principi di fede e dedizione, lasciando alle spalle il passato per un cammino di servizio e spiritualità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Li ha presi la suora: risposta da 4 lettere
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