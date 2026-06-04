Li ha presi la suora

Anna Spiotta | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Li ha presi la suora' è 'Voti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

VOTI

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Li ha presi la suora
  • Risposta: VOTI
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    VTI
  • Inizia con: V
  • Finisce con: I

Perchè la soluzione è Voti? La suora ha preso i voti e si è impegnata a seguire una vita dedicata agli altri. Con determinazione, ha scelto di vivere secondo principi di fede e dedizione, lasciando alle spalle il passato per un cammino di servizio e spiritualità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Li ha presi la suora: risposta da 4 lettere

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