SOLUZIONE: PALLONI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono presi a calci" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono presi a calci". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Palloni? I palloni sono oggetti sferici che vengono colpiti con il piede durante vari giochi come il calcio. Sono fondamentali per il gioco e spesso vengono calciati con forza per muoverli o segnare goal. La loro forma e leggerezza permettono ai giocatori di controllarli e indirizzarli con precisione. È comune vederli sfrecciare velocemente sul campo mentre gli atleti si sfidano in partite emozionanti.

La soluzione associata alla definizione "Sono presi a calci" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono presi a calci" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Palloni:

P Padova A Ancona L Livorno L Livorno O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono presi a calci" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

