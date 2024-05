La Soluzione ♚ Noto film in cui Whoopi Goldberg diventa suora La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SISTER ACT . Ecco la soluzione verificata per la definizione Noto film in cui Whoopi Goldberg diventa suora. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Noto film in cui whoopi goldberg diventa suora: Una svitata in abito da suora, whoopi goldberg interpreta deloris van cartier una esuberante e simpatica solista di un trio di cantanti in stile anni ‘60... Sister Act - Una svitata in abito da suora (Sister Act) è un film del 1992, diretto da Emile Ardolino. Ebbe un grande successo, motivo per cui fu girato il seguito Sister Act 2.

