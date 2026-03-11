Presi dallo sconforto

SOLUZIONE: SCORATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Presi dallo sconforto" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Presi dallo sconforto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Scorati? Quando le persone si trovano in un momento difficile e si sentono prive di speranza, spesso si mostrano scorati, cioè privi di entusiasmo e fiducia nel futuro. Questa condizione nasce da un senso di delusione o fallimento che li porta a perdere motivazione e a manifestare un atteggiamento di sconforto. La loro espressione e il comportamento rivelano chiaramente questa tristezza interiore, rendendo evidente quanto siano colpiti da sentimenti di insoddisfazione e pessimismo.

La soluzione associata alla definizione "Presi dallo sconforto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Presi dallo sconforto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Scorati:

S Savona C Como O Otranto R Roma A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Presi dallo sconforto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

