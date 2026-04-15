Presi di mira con scherno

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Presi di mira con scherno' è 'Irrisi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IRRISI

Perché la soluzione è Irrisi? Gli irrisi sono parole o atteggiamenti usati per prendere in giro qualcuno, spesso in modo umiliante o sarcastico. Questa forma di derisione si manifesta attraverso battute, commenti o sorrisetti che puntano a sminuire l’altra persona. L’obiettivo degli irrisi è spesso quello di far sentire l’individuo vittima inferiore o ridicolizzato davanti agli altri. La presenza di irrisi può influire sulla autostima, creando un clima di disagio e di esclusione sociale.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Presi di mira con scherno". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Presi di mira con scherno nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Irrisi

Se la definizione "Presi di mira con scherno" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Presi di mira con scherno" conferma che la soluzione 'Irrisi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Irrisi

I Imola R Roma R Roma I Imola S Savona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Presi di mira con scherno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Irrisi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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