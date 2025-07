Li dà l insegnante nei cruciverba: la soluzione è Voti

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Li dà l insegnante' è 'Voti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VOTI

Curiosità e Significato di Voti

Vuoi sapere di più su Voti? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Voti.

Perché la soluzione è Voti? Voti indica le valutazioni assegnate a studenti o esami, riflettendo il livello di apprendimento o prestazione. Sono utili per capire quanto si è imparato e per guidare miglioramenti. In ambito scolastico, i voti sono strumenti di giudizio che aiutano a orientarsi nel percorso di studi. Insomma, rappresentano un modo concreto per misurare il progresso e l'impegno.

Come si scrive la soluzione Voti

Hai davanti la definizione "Li dà l insegnante" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

O Otranto

T Torino

I Imola

