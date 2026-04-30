Mettere in = dare come premio

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La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Mettere in = dare come premio' è 'Palio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PALIO

Perché la soluzione è Palio? Il palio è un evento che coinvolge diverse comunità in competizioni sportive e tradizioni antiche, spesso accompagnato da celebrazioni e sfilate. La parola palio si collega strettamente al suo significato, in quanto indica anche un premio o un riconoscimento che si assegna ai vincitori di queste gare. Questa associazione tra il concetto di vittoria e il premio rende il palio un simbolo di sfida e di prestigio. La sua importanza culturale si riflette nel valore attribuito alla vittoria.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Mettere in = dare come premio". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Mettere in = dare come premio nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Palio

La definizione "Mettere in = dare come premio" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Mettere in = dare come premio" conferma che la soluzione 'Palio' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Palio

P Padova A Ancona L Livorno I Imola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Mettere in = dare come premio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Palio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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