Uno strumento refrigerante da camera d albergo

Luca Bianchi | 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Uno strumento refrigerante da camera d albergo' è 'Minibar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MINIBAR

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Uno strumento refrigerante da camera d albergo
  • Risposta: MINIBAR
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    MIBR
  • Inizia con: M
  • Finisce con: R

Perchè la soluzione è Minibar? Il minibar è un pratico alleato nelle camere d’albergo, permettendo di gustare bevande e snack freschi senza uscire. È una soluzione comoda e discreta che rende il soggiorno più piacevole, offrendo tutto l’essenziale a portata di mano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Uno strumento refrigerante da camera d albergo: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Uno strumento refrigerante da camera d albergo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Minibar. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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