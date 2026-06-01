Uno strumento refrigerante da camera d albergo

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Uno strumento refrigerante da camera d albergo' è 'Minibar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M I N I B A R

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Uno strumento refrigerante da camera d albergo

Uno strumento refrigerante da camera d albergo Risposta: MINIBAR

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: M I B R

Inizia con: M

M Finisce con: R

Perchè la soluzione è Minibar? Il minibar è un pratico alleato nelle camere d’albergo, permettendo di gustare bevande e snack freschi senza uscire. È una soluzione comoda e discreta che rende il soggiorno più piacevole, offrendo tutto l’essenziale a portata di mano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Uno strumento refrigerante da camera d albergo: risposta da 7 lettere

La soluzione associata alla definizione "Uno strumento refrigerante da camera d albergo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Minibar. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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