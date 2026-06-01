Uno strumento refrigerante da camera d albergo
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Uno strumento refrigerante da camera d albergo' è 'Minibar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Uno strumento refrigerante da camera d albergo
- Risposta: MINIBAR
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: MIBR
- Inizia con: M
- Finisce con: R
Perchè la soluzione è Minibar? Il minibar è un pratico alleato nelle camere d’albergo, permettendo di gustare bevande e snack freschi senza uscire. È una soluzione comoda e discreta che rende il soggiorno più piacevole, offrendo tutto l’essenziale a portata di mano. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Uno strumento refrigerante da camera d albergo: risposta da 7 lettere
La soluzione associata alla definizione "Uno strumento refrigerante da camera d albergo" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Minibar. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.