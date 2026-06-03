Lo strumento che dà il ritmo alla rock band

Alessia Mogavero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo strumento che dà il ritmo alla rock band' è 'Batteria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

BATTERIA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Lo strumento che dà il ritmo alla rock band
  • Risposta: BATTERIA
  • Lunghezza: 8 lettere
  • Schema parole: 8
  • Vocali: 4
  • Consonanti: 4
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    BTRA
  • Inizia con: B
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Batteria? La batteria è il cuore pulsante di una band rock, capace di scandire il tempo e dare energia alle canzoni. Con i suoi colpi decisi e il ritmo coinvolgente, mantiene tutti i musicisti sincronizzati e fa vibrare il pubblico. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Lo strumento che dà il ritmo alla rock band: risposta da 8 lettere

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