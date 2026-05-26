Il poliziotto privato fuori dalla banca

Anna Gallo | 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il poliziotto privato fuori dalla banca' è 'Vigilante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VIGILANTE

Perché la soluzione è Vigilante? Il vigilante è una figura che si occupa di sorvegliare e proteggere beni e persone, spesso operando fuori dagli orari di lavoro delle forze dell'ordine. Si trova spesso davanti alle banche, mantenendo l'ordine e prevenendo eventuali minacce. La sua presenza è importante per garantire sicurezza e tranquillità, soprattutto in luoghi sensibili o a rischio. La sua presenza è un esempio di vigilanza continua e discreta.

Vuoi approfondire la risposta Vigilante? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Vigilante'

Puoi anche consultare il Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Il poliziotto privato fuori dalla banca nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Vigilante

La definizione "Il poliziotto privato fuori dalla banca" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Vigilante'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Il poliziotto privato fuori dalla banca
  • Risposta: VIGILANTE
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: V________
  • Inizia con: V
  • Finisce con: E

Le 9 lettere della soluzione

V Venezia
I Imola
G Genova
I Imola
L Livorno
A Ancona
N Napoli
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Vigilante' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il poliziotto privato fuori dalla banca". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il poliziotto privato fuori della banca Indennità per lavoro fuori sede Un infuso privato degli effetti eccitanti Lo è anche un poliziotto Il computer e la loro banca 

Altre definizioni collegate

Con poliziotto: Il poliziotto italo americano impersonato da Steven Seagal 

Con privato: Si svolge per dirimere cause di diritto privato 

Con fuori: Mettere fuori uso uno strumento come la bilancia 