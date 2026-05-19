Mettere fuori uso uno strumento come la bilancia
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Mettere fuori uso uno strumento come la bilancia' è 'Starare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: STARARE
Perché la soluzione è Starare? La parola STARARE si riferisce all'atto di mettere fuori uso uno strumento come la bilancia, rendendolo inutilizzabile o inattivo. Questo termine indica un'azione di disattivazione o di smantellamento di un dispositivo, spesso per motivi di sicurezza o di obsolescenza. Attraverso questa operazione si interrompe la funzionalità dello strumento, impedendone l'uso futuro. La parola si applica generalmente a strumenti tecnici o meccanici che, una volta starati, non possono più essere impiegati per le loro funzioni originarie.
Mettere fuori uso uno strumento come la bilancia nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Starare
In presenza della definizione "Mettere fuori uso uno strumento come la bilancia", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Starare'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Mettere fuori uso uno strumento come la bilancia
- Risposta: STARARE
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: S______
- Inizia con: S
- Finisce con: E
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Starare' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Mettere fuori uso uno strumento come la bilancia". Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
Definizioni correlate
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