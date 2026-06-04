L incantesimo della strega
La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L incantesimo della strega' è 'Sortilegio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: L incantesimo della strega
- Risposta: SORTILEGIO
- Lunghezza: 10 lettere
- Schema parole: 10
- Vocali: 5
- Consonanti: 5
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: STGO
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Sortilegio? Lo sortilegio della strega è un incantesimo che si tramanda nel tempo, spesso usato per influenzare eventi o persone. Con pochi gesti e parole, si crea un legame magico che può cambiare il corso delle cose, mantenendo viva una tradizione misteriosa e affascinante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
L incantesimo della strega: risposta da 10 lettere
Per risolvere la definizione "L incantesimo della strega", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Sortilegio. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.