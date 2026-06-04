L incantesimo della strega

Sara Verdi | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L incantesimo della strega' è 'Sortilegio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SORTILEGIO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: L incantesimo della strega
  • Risposta: SORTILEGIO
  • Lunghezza: 10 lettere
  • Schema parole: 10
  • Vocali: 5
  • Consonanti: 5
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    STGO
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Sortilegio? Lo sortilegio della strega è un incantesimo che si tramanda nel tempo, spesso usato per influenzare eventi o persone. Con pochi gesti e parole, si crea un legame magico che può cambiare il corso delle cose, mantenendo viva una tradizione misteriosa e affascinante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L incantesimo della strega: risposta da 10 lettere

Per risolvere la definizione "L incantesimo della strega", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Sortilegio. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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