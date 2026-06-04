L incantesimo della strega

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L incantesimo della strega' è 'Sortilegio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

S O R T I L E G I O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: L incantesimo della strega

L incantesimo della strega Risposta: SORTILEGIO

Lunghezza: 10 lettere

10 lettere Schema parole: 10

10 Vocali: 5

5 Consonanti: 5

5 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: S T G O

Inizia con: S

S Finisce con: O

Perchè la soluzione è Sortilegio? Lo sortilegio della strega è un incantesimo che si tramanda nel tempo, spesso usato per influenzare eventi o persone. Con pochi gesti e parole, si crea un legame magico che può cambiare il corso delle cose, mantenendo viva una tradizione misteriosa e affascinante. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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L incantesimo della strega: risposta da 10 lettere

Per risolvere la definizione "L incantesimo della strega", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La risposta corretta è Sortilegio. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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