Italiano

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Con sortilègio (sor.ti.'l.o) in origine si indicava una qualunque pratica divinatoria consistente nell'estrazione a sorte rituale di oggetti, simboli o frasi che poi l'indovino, detto sortìlego (sor.'ti.le.go), interpretava; oggi questo significato è quasi completamente perduto e per indicare queste pratiche divinatorie si usa la parola "cleromanzia". Il significato odierno di sortilegio è invece quello di magia, incantesimo, stregoneria; in senso figurato si può usare anche per indicare un fatto inspiegabile.

sortilegio ( approfondimento) m sing (pl.: sortilegi)

(esoterismo) pratica magica consistente nel trasferimento di un presunto potere occulto da un oggetto considerato magico a una persona o un oggetto a scopo benefico o malefico incantesimo, magia, stregoneria (senso figurato) evento inspiegabile o straordinario (obsoleto) (storia) (antropologia) termine usato per indicare qualunque rito divinatorio che utilizzasse l'estrazione a sorte di oggetti, simboli o frasi per produrre il responso

Sillabazione

sor | ti | lè | gio

Pronuncia

IPA: /sor.ti.'l.do/ -> IPA: /sor.ti.'l.do/

Etimologia / Derivazione

dal latino medievale sortilegiu(m), derivato dal latino classico sortilegus (da sortem, sorte e lego, "lèggere") che in origine indicava solamente l'indovino; il significato magico si è aggiunto in seguito

Sinonimi

(nell’antichità) divinazione

divinazione fattura, incantesimo, incanto, magia, malia, maleficio, prodigio, stregoneria





