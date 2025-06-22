Un atto da stregone nei cruciverba: la soluzione è Sortilegio

SORTILEGIO

Curiosità e Significato di Sortilegio

La soluzione Sortilegio di 10 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sortilegio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sortilegio? Si tratta di un'azione magica compiuta con l'intento di influenzare eventi o persone attraverso pratiche esoteriche, tipicamente eseguita da un mago o uno stregone. È un gesto o un rituale volto a ottenere un determinato risultato, sfruttando energie occulte e conoscenze segrete. Questa pratica viene comunemente chiamata sortilegio, un incantesimo che mette in atto poteri misteriosi per raggiungere un obiettivo nascosto o desiderato.

Come si scrive la soluzione Sortilegio

Hai davanti la definizione "Un atto da stregone" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

O Otranto

R Roma

T Torino

I Imola

L Livorno

E Empoli

G Genova

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O B A O P T L I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PATIBOLO" PATIBOLO

