La spelonca della strega - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La spelonca della strega. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ANTRO

Affrontare la bestia. entrata nella grotta, scopre l'antro in cui è custodito un fiore giallo e carnoso appeso ad una parete: la spelonca altro non è che la bocca... Carsiche, mentre in provincia di udine si trova la chiesa di san giovanni d'antro, collegata ad una grotta. nell'ambito del buddhismo sono assai importanti...