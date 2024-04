La Soluzione ♚ L incantesimo della maga La definizione e la soluzione di 10 lettere: L incantesimo della maga. SORTILEGIO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su L incantesimo della maga: Con sortilègio (sor.ti.'l.o) in origine si indicava una qualunque pratica divinatoria consistente nell'estrazione a sorte rituale di oggetti, simboli o frasi che poi l'indovino, detto sortìlego (sor.'ti.le.go), interpretava; oggi questo significato è quasi completamente perduto e per indicare queste pratiche divinatorie si usa la parola "cleromanzia". Il significato odierno di sortilegio è invece quello di magia, incantesimo, stregoneria; in senso figurato si può usare anche per indicare un fatto inspiegabile. Altre Definizioni con sortilegio; incantesimo; maga; La maga al cui incantesimo sfugge Astolfo; La maga che favorì la conquista del Vello d Oro; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a L incantesimo della maga

SORTILEGIO

La risposta verificata di 10 lettere per risolvere 'L incantesimo della maga' è.