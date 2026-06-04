Un disegno eseguito a punto erba
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un disegno eseguito a punto erba' è 'Ricamo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Un disegno eseguito a punto erba
- Risposta: RICAMO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Vocali: 3
- Consonanti: 3
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: RCO
- Inizia con: R
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Ricamo? Il ricamo è un'arte antica che consiste nel creare disegni a punto erba su tessuto. Con fili colorati, si dà vita a motivi decorativi che arricchiscono capi e tessuti, trasformando semplici stoffe in pezzi unici e pieni di personalità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Un disegno eseguito a punto erba: risposta da 6 lettere
La soluzione associata alla definizione "Un disegno eseguito a punto erba" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Ricamo. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.