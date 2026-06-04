Un disegno eseguito a punto erba

Paola Cammarota | 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un disegno eseguito a punto erba' è 'Ricamo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

RICAMO

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Un disegno eseguito a punto erba
  • Risposta: RICAMO
  • Lunghezza: 6 lettere
  • Schema parole: 6
  • Vocali: 3
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: media
  • Schema utile:
    RCO
  • Inizia con: R
  • Finisce con: O

Perchè la soluzione è Ricamo? Il ricamo è un'arte antica che consiste nel creare disegni a punto erba su tessuto. Con fili colorati, si dà vita a motivi decorativi che arricchiscono capi e tessuti, trasformando semplici stoffe in pezzi unici e pieni di personalità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un disegno eseguito a punto erba: risposta da 6 lettere

La soluzione associata alla definizione "Un disegno eseguito a punto erba" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Ricamo. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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