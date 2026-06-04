Un disegno eseguito a punto erba

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un disegno eseguito a punto erba' è 'Ricamo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

R I C A M O

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Un disegno eseguito a punto erba

Un disegno eseguito a punto erba Risposta: RICAMO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Vocali: 3

3 Consonanti: 3

3 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: R C O

Inizia con: R

R Finisce con: O

Perchè la soluzione è Ricamo? Il ricamo è un'arte antica che consiste nel creare disegni a punto erba su tessuto. Con fili colorati, si dà vita a motivi decorativi che arricchiscono capi e tessuti, trasformando semplici stoffe in pezzi unici e pieni di personalità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Un disegno eseguito a punto erba: risposta da 6 lettere

La soluzione associata alla definizione "Un disegno eseguito a punto erba" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La risposta corretta è Ricamo. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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