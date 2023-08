Un erba nella grappa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un erba nella grappa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RUTA

Significato/Curiosita : Un erba nella grappa

Argomento in dettaglio: stazione meteorologica di bassano del grappa. bassano del grappa ha un clima semicontinentale con inverni piuttosto freddi ed estati... Specie: ruta angustifolia pers. ruta chalepensis l. ruta corsica dc. ruta graveolens l. ruta lamarmorae bacch., brullo & giusso ruta lindsayi turrill ruta microcarpa... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Un erba nella grappa : erba; nella; grappa; erba che si schiva; Una merenda sull erba ; Un mare d erba ; La corsa su erba o sterrato dell atletica leggera; Comune pianta erba cea che non porta fortuna; In alto a sinistra nella tastiera del computer; Non affondano nella sabbia; nella scodella e nella terrina; Tonnella ta Stazza Netta; nella metrica il taglio in due di una parola; Salire aggrappa ndosi con mani e piedi; Ci si può aggrappa re anche metaforicamente; Nella grappa e nel cognac; L erba per la grappa ; L erba che aromatizza la grappa ;

Cerca altre Definizioni