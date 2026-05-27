Disegno trasferibile su un altro foglio di carta
La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Disegno trasferibile su un altro foglio di carta' è 'Decalcomania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DECALCOMANIA
Perchè la soluzione è Decalcomania? La decalcomania è un modo creativo per trasferire disegni su carta. Basta applicare una pellicola con l’immagine su una superficie e premere leggermente. In pochi istanti, il disegno si trasferisce, permettendo di decorare oggetti o creare composizioni artistiche in modo semplice e divertente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Disegno trasferibile su un altro foglio di carta nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Decalcomania
In presenza della definizione "Disegno trasferibile su un altro foglio di carta", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Decalcomania'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Disegno trasferibile su un altro foglio di carta
- Risposta: DECALCOMANIA
- Lunghezza: 12 lettere
- Schema parole: 12
- Schema utile: D___________
- Inizia con: D
- Finisce con: A
Le 12 lettere della soluzione
La soluzione 'Decalcomania' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Disegno trasferibile su un altro foglio di carta". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Inchiostro usato in passato per riprodurre uno scritto su un altro foglio di carta Il bizzarro disegno che si ottiene ripiegando il foglio con una macchia d inchiostro Disegno a gessetto nero biacca e sfumino su carta di Leonardo da Vinci Ne ha quattro il foglio di carta Arrotolare un foglio di carta o fare un pacchetto
Altre definizioni collegate
Con disegno: Un caratteristico disegno a strisce bianche e nere
Con trasferibile: Di solito è non trasferibile