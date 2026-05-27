Disegno trasferibile su un altro foglio di carta

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La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Disegno trasferibile su un altro foglio di carta' è 'Decalcomania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DECALCOMANIA

Perchè la soluzione è Decalcomania? La decalcomania è un modo creativo per trasferire disegni su carta. Basta applicare una pellicola con l’immagine su una superficie e premere leggermente. In pochi istanti, il disegno si trasferisce, permettendo di decorare oggetti o creare composizioni artistiche in modo semplice e divertente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Disegno trasferibile su un altro foglio di carta nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Decalcomania

In presenza della definizione "Disegno trasferibile su un altro foglio di carta", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Decalcomania'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Disegno trasferibile su un altro foglio di carta

Disegno trasferibile su un altro foglio di carta Risposta: DECALCOMANIA

Lunghezza: 12 lettere

12 lettere Schema parole: 12

12 Schema utile: D___________

D___________ Inizia con: D

D Finisce con: A

Le 12 lettere della soluzione

D Domodossola E Empoli C Como A Ancona L Livorno C Como O Otranto M Milano A Ancona N Napoli I Imola A Ancona

La soluzione 'Decalcomania' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Disegno trasferibile su un altro foglio di carta". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.