Disegno trasferibile su un altro foglio di carta

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Disegno trasferibile su un altro foglio di carta' è 'Decalcomania'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DECALCOMANIA

Perchè la soluzione è Decalcomania? La decalcomania è un modo creativo per trasferire disegni su carta. Basta applicare una pellicola con l’immagine su una superficie e premere leggermente. In pochi istanti, il disegno si trasferisce, permettendo di decorare oggetti o creare composizioni artistiche in modo semplice e divertente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Disegno trasferibile su un altro foglio di carta nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Decalcomania

In presenza della definizione "Disegno trasferibile su un altro foglio di carta", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Decalcomania'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Disegno trasferibile su un altro foglio di carta
  • Risposta: DECALCOMANIA
  • Lunghezza: 12 lettere
  • Schema parole: 12
  • Schema utile: D___________
  • Inizia con: D
  • Finisce con: A

Le 12 lettere della soluzione

D Domodossola
E Empoli
C Como
A Ancona
L Livorno
C Como
O Otranto
M Milano
A Ancona
N Napoli
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Decalcomania' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Disegno trasferibile su un altro foglio di carta". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con disegno: Un caratteristico disegno a strisce bianche e nere 

Con trasferibile: Di solito è non trasferibile 

Con altro: Altro nome del nonio da quello dell inventore 